野村証券の元社員の男に懲役20年を求刑です。起訴状などによりますと、野村証券の元社員・梶原優星被告は2024年7月、広島市西区の当時顧客だった高齢夫婦の住宅で、この家に住む80代の女性に睡眠薬を飲ませ昏睡状態にした上で、現金約1800万円が入ったかばんを奪い、放火して殺害しようとした罪などに問われています。19日の裁判で、検察側は「立場を利用した危険かつ悪質な犯行」などと指摘し、梶原被告に懲役20年を求刑しました