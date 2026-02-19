大阪市水道局に金塊21kgの寄付です。大阪市水道局によると2025年11月、水道管の老朽化対策などに使ってほしいと個人から匿名で金塊21kgの寄付があったということです。金は約5億6600万円相当で、大阪市水道局は、寄付者の意向を踏まえて水道管の更新工事などに充てることを検討しているということです。大阪市水道局は「全国でも例がない寄付に心から感謝している。大切に活用させていただく」とコメントしています。