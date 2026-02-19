年間の志願者数が440万人を超える「英検」。一部の問題をめぐって、「0点だった」などと採点に困惑する声が話題となっています。何があったのか、取材しました。【写真を見る】「要約0点。さすがにありえない」英検の採点に困惑の声英語教師も「0点」に…今年度から要約問題で語数を“目安”→“明確に指定”実用英語技能検定＝「英検」。2024年度の志願者数は全体で440万人を超え、幅広い世代が受験する国内最大級の英語検定