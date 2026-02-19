【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】こんにちは、PR部員のO野です。先日友人から、バレンタインに子どもと一緒にカップケーキを作ったと写真が送られてきました。（子どもは4歳なので飾り付け担当）ほっこり！手作りってもらうのはもちろんうれしいですが、作るのもワクワク感あって楽しいですよね。私がPRを担当している毎週日曜午後10時15分放送の伊野尾慧さん、松本穂香さんダブル主演のドラマ「50分間の恋人」も、自分