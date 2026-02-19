証券口座を乗っ取られ、株の不正取引による被害が相次ぐ中、4つの証券口座を他人に譲り渡したとみられる男が逮捕されました。山谷健太郎容疑者（28）は2025年4月、自身の証券口座から不正な株の取引で得た収益など約530万円を引き出した疑いが持たれています。山谷容疑者は、証券口座を別の人物に譲り渡していて、この口座と乗っ取られた別の証券口座との間で不正な株の売買が行われ、約130万円の利益が出ていました。山谷容疑者は