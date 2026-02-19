小売りや外食でつくる産業別労働組合「UAゼンセン」は19日、総合スーパーのイオンリテールが、今春からパート従業員の時給を平均8.38％引き上げると明らかにした。4年連続の満額回答で、引き上げ幅は前年を上回った。待遇改善で従業員の確保につなげる。現在のパート従業員の平均時給は約1200円で、101円程度の増額となる。UAゼンセンによると、賃上げ率や総額は2012年の組合結成以来、過去最高だった。すかいらーくグループ