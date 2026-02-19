大分市内で去年9月、SNSで知り合った10代の男性会社員に暴行を加えて車に監禁し、現金45万円を脅し取った疑いで20代の男3人が19日までに逮捕されました。 逮捕監禁致傷と恐喝の疑いで逮捕されたのは、臼杵市野田の無職・玉井友義容疑者（24）と大分市牧上町の無職・橋本海渡容疑者（24）、大分市中島西の会社員・村上創心容疑者（23）の3人です。 3人は去年9月、大分市内の駐車場で10代の男性会社員に顔を殴るなどの暴行を加えた