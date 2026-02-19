俳優の内野聖陽が舞台「リア王」で主演する。「まずはテキストを深く掘り下げて内野ならではの感性でリアを自由に羽ばたかせたい。そして才能ある共演者の皆様とのセッションで面白い景色をたくさん発見したい」と意気込んだ。東京公演は9月21日〜10月4日まで東京芸術劇場プレイハウスで。言わずと知れたシェークスピア四大悲劇。昨年WOWOW連続ドラマW「ゴールドサンセット」で、シニア劇団で「リア王」を演じる謎の老人を演じ