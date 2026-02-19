現職の検察官による不祥事が相次いだことを受け、検事総長は19日、すべての検察官を対象とした研修を実施すると明らかにしました。畝本直美検事総長「検察官には、公私を問わず、一般の公務員以上に高い倫理観を持って自らを律することが求められます」全国の検察庁のトップが集まる会議で、畝本検事総長は、来年度にすべての検察官を対象とする倫理研修を行うとしました。検察庁では、知人女性に捜査情報を漏らしたとして、現職の