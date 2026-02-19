¾¾¹¾¤«¤é·§ËÜ¤ËÉñÂæ¤¬°Ü¤Ã¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£Êª¸ì¤Ï2·î16Æü¤«¤éÂè20½µ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ºÇ½ª¤ÎÂè25½µ¤Þ¤Ç»Ä¤¹¤È¤³¤í¡¢5½µ¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤í¤½¤í¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡½¡½¤È¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ëÄ°Î¨¤âÊª¸ì¤âÄäÂÚµ¤Ì£¤À¡£Âè18½µ¡Ê2·î2Æü¡Á¡Ë¤Ï¡¢ÁíÁªµó¤ÎÀ¯¸«ÊüÁ÷¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢½µÊ¿¶Ñ¤Î»ëÄ°Î¨¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤ÏÈÖÁÈºÇÄã¤Î14.2¡ó¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£Â³¤¯Âè19½µ¡Ê2·î9