タレントの梅宮アンナ（５３）が１９日、都内で行われたアデランスのインナーブランド「ＲａｆｒａＬｕｎｉｃａ（ラフラルニカ）」新商品発表会に出席した。ＲａｆｒａＬｕｎｉｃａは、アデランスがローンチした医療用インナーブランドで、梅宮と共同開発した乳がん患者向けの片胸用と前開きの２種類のブラを共同開発。２３日から販売を開始する。梅宮は２０２４年８月、乳がんの一つ「浸潤性小葉がん」を公表。同１１