ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が金メダルを獲得したペアの競技で解説を務めて話題を呼んだ、木原の元パートナーで元ペア選手の高橋成美さんが、現在出回っている「スーパー才女」の経歴を一部訂正。まさかの理由だった。高橋さんはペアフリーの演技で「すごい、すごい、すごい……」「この演技は宇宙一」など個性的なフレーズや語り口の解説で話題