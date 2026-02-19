初代タイガーマスク（佐山サトル＝６８）率いるストロングスタイルプロレスは１９日、都内で会見を開き、３月１９日の東京・後楽園ホール大会で、レジェンド王者の黒潮ＴＯＫＹＯジャパン（３３）が関本大介（４５）の挑戦を受ける初防衛戦を行うと発表した。昨年９月の後楽園大会で師匠の船木誠勝を破り同王座を奪取。関根?シュレック?秀樹から挑戦表明を受けていたが「しつこいし気持ちが悪い」と拒否。「関根以外なら誰でも