Dynabookは、光学ドライブを備えたオールインワンノートPC「dynabook Tシリーズ」と、光学ドライブ非搭載で軽量設計を実現したスタンダードノートPC「dynabook Cシリーズ」計7機種12モデルを2026年2月20日から順次発売します。 記事のポイント AI時代に対応すべく最新プロセッサーを搭載した16型ノートPC。Copilotキーも備え、簡単にAI機能を呼びだせます。光学ドライブ搭載モデルと、非搭載の軽量モデルをラインナップ