嫁姑問題は、昔も今も変わらず存在するもの。お互いが心地よい距離感でいられたら良いですが、人間関係は難しいですよね。今回は「はぁ！？」と言ってしまいそうになる嫌味を義母から言われた、筆者の知人のエピソードです。 幼い娘の食事を手伝いたい