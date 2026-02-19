CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINと元ちとせ 東京発の3人組バンド、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN（チョ・コ・パ・コ・チョ・コ・キン・キン）が、『tiny desk concerts JAPAN』（NHK総合3月2日午前0時25分〜）に登場する。舞台はNHKのオフィスを離れ、上野・東京藝術大学の「藝大部屋」で開催。特異な空間で、彼らは「世界旅行」という不敵なテーマを掲げ、極上のサウンドとグルーヴを届けた。【写真】CHO CO PA CO