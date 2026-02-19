台湾の頼清徳総統が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、高市早苗氏が首相に再選出されたことを祝福した。 【写真】見つめ合って…信頼を感じさせる高市首相と頼総統の2ショット 「高市早苗首相の再選出を心よりお祝いするとともに、首相が重要な国際会合で台湾海峡の平和と安定の重要性を繰り返し強調し、台湾支持を表明してこられたことに感謝します。」とコメント。祝福だけでなく、高市首相の台湾海峡について