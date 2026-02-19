21日(土)からの3連休は、全国的に気温が高く、最高気温が東京都心などで20℃以上の予想の所もあります。雪が多く残っている地域では屋根からの落雪や雪崩などに十分にご注意ください。また、「春一番」が吹く可能性もあり、強風にもご注意ください。3連休は気温の上昇で初夏の陽気21日(土)からの3連休は、全国的に気温が上昇し、初夏を思わせるような陽気の所もあるでしょう。21日(土)は、高気圧に覆われて、全国的に広く晴れそう