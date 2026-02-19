地域で受け継がれてきた特産品を県が認定する「高知県伝統的特産品」にこのほど新たに土佐漆喰が選ばれました。「高知県伝統的特産品」とは、県が地域で受け継がれてきた特産品を認定する制度で、これまでに内原野焼や土佐硯など11品目が認定されていて、今回12年ぶりに土佐漆喰が認定を受けたものです。2026年2月19日、土佐漆喰を生産する田中石灰工業で認定証書交付式が行われ、田中克也社長が証書を受け取りました。土佐漆喰は