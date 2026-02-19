◆第７６回ダイヤモンドＳ・Ｇ３（２月２１日、東京競馬場・芝３４００メートル）＝２月１９日、美浦トレセンマイネルカンパーナ（牡６歳、美浦・青木孝文厩舎、父ゴールドシップ）を出走させる青木調教師は、１８日に今夏を最後に新規の募集停止が発表されたラフィアンターフマンクラブ所属馬の育成、管理などを担うビッグレッドファームで働いた経歴を持つ。青木師は「知らせには驚きましたが、全く不思議なものではなく、（