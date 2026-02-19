先月「突発性難聴」を発表したタレント・安西ひろこ（４７）が、最新ショットを披露。ファンから絶賛の声が寄せられている。安西は１９日、インスタグラムに「何十枚も撮ってものすごく足が長く撮れた奇跡の１枚」とつづり、大きな黒いリボンが付いた白の長袖ミニワンピース姿を披露。「こういう画像って撮ってくれた方の愛を感じるありがとう」と感謝の気持ちを伝え、「因みに１５６ｃｍ画像の手が変（笑）」とツッコミを