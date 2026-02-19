俳優の内野聖陽（57）が舞台『リア王 -King Lear-』で主演を務めることが発表された。ウィリアム・シェイクスピア四大悲劇の一つ、老境を迎える王が、権力も領土も娘たちの愛も全て失って転落するさまを描く傑作で、内野は、名だたる名優がその晩年に演じてきた難役に挑む。ウィリアム・シェイクスピアの名作悲劇が、9月21日〜10月4日に東京芸術劇場プレイハウスほか、新潟、愛知、兵庫、岡山、福岡にて上演される。【写真】内野