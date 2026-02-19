昨年4月からメジャーデビュー25周年の記念日である3月22日まで、期間限定で5人体制で活動をしているRIP SLYMEのライブ＆ドキュメンタリー映画『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』から、ライブ映像が解禁された。【動画】RIP SLYMEのライブ＆ドキュメンタリー映画から「黄昏サラウンド」ライブ映像『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』は、3月6日より2週間限定で上映される。今