浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は2日目を終えた。初日は他落（他車に原因があっての落車）による落車と運がなかった永井大介（49＝川口）。2日目8Rも藤川竜のスタート後の落車で再発走と不穏な空気が漂ったが、中村雅人に次ぐ2着に食い込み、さすがの力を見せた。「何とか無事故でいけました。みんなありがとう」と周囲に感謝した永井。エンジンを組み直し、マシンの調整を手伝ってくれた川口の仲間や同期