準々決勝のチェコ戦でゴールを決め、喜ぶカナダのニック・スズキ＝18日、ミラノ（ロイター＝共同）五輪アイスホッケー男子の準々決勝は4試合中3試合が延長にもつれ込んだ。勝負どころで輝いたのはやはり北米プロ、NHLで活躍するスター選手たちだった。2―3とチェコにリードを許したカナダは第3ピリオド終盤、NHL屈指の名門カナディアンズの主将スズキが同点弾。最後はリーグ屈指の技術を持つマーナーが相手守備を1人で突破した