俳優内野聖陽（58）が、舞台「リア王」（9月21日開幕、東京芸術劇場など）で主演を務めることが19日、分かった。英国の劇作家、ウィリアム・シェークスピアの4大悲劇の1つ。本作では演出家の森新太郎氏が演出を手がけ、内野とは3度目のタッグを組む。内野は昨年出演したWOWOWドラマ「ゴールデンサンセット」で、シニア劇団で「リア王」を演じる謎の老人を演じ、以来「リア王」への出演を熱望していたという。「なぜいま『リア王』