県は19日、今シーズンの雪による被害状況を発表しました。発表によると県内では今シーズン雪によって、これまでに24人が亡くなり、237人が重軽傷を負っています。また住家57棟に被害が確認されています。昨シーズンは死傷者209人（うち死者17人）、住家被害は25棟だったことから今季は2月19日現在で昨シーズンを上回っています。2月4日には十日町市で40代男性が雪下ろし作業中に誤って落下し、腰を負傷す