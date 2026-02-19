2月18日、丸山桂里奈が自身のYouTubeチャンネルを更新。おすすめのダイエット方法について語った。【関連】丸山桂里奈、6.1キロのダイエットに成功！すっきりSHOTに反響「めっちゃ綺麗」「すごすぎます！」TBS系『櫻井・有吉THE夜会』の企画で1ヶ月間の「外食ダイエット」に挑戦し、6.1キロのダイエットに成功した丸山。今回の動画では、企画終了後も体重を維持していると明かした。また、「今まで、ダイエットは結構我慢して節制