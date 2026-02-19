日本航空（JAL）と日本トランスオーシャン航空（JTA）は、国際線の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を、4月以降発券分も据え置く。航空燃料のシンガポールケロシンの市況価格の2か月間の平均を、2か月間の為替レート平均で円換算した際の金額に応じて燃油サーチャージの徴収すると定めている。12月から2026年1月までのシンガポールケロシンの市況価格は1バレルあたり平均84.26米ドル、1米ドル156.27円だったため、円貨換算額