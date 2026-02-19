NTTドコモは、端末購入補助プログラム「いつでもカエドキプログラム（プラス含む）」の利用条件を3月5日に変更する。新たに最大2万2000円のプログラム利用料が追加される一方、次機種の購入などを条件に、その支払いが免除される割引が提供される。 新たな条件では、対象機種を返却してプログラムを利用する際、最大2万2000円のプログラム利用料が発生する。利用料は機種や容量、加入時期、手続き内容によって異なり、端