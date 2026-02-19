お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー（42）が19日、自身のインスタグラムを更新。「こんなに泣いたの光GENJIの解散以来」と号泣し、愛と感謝をつづった。【写真】「こんなにも愛していたなんて…」バービーが号泣した“あづきお姉さん”投稿で「体操のお姉さん・あづきお姉さん卒業発表翌日...今朝のカラダダンダン体操 泣けたわあ〜」とコメント。「こんなにもあづきお姉さんのことを愛していたなんて」と思いに気づき、