クリストフ・ルメール騎手騎乗で２月２１日の東京４Ｒ・ダート１６００メートルでデビューするルーポ（牡３歳、栗東・小崎憲厩舎、父ノットディスタイム）が好仕上がりだ。１週前追い切りは栗東・ＣＷコースで６ハロン８３秒３―１１秒５をマーク。今週もＣＷコースで４ハロン５１秒８―１１秒２と、シャープな伸び脚を見せた。小崎調教師は「（ラスト）１１秒台、１０秒台も出している。能力が高い」と評価。「走ってる格好が