Jリーグは19日、3月7日（土）に予定されていた『明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第5節 FC町田ゼルビアVS川崎フロンターレ』について、同月28日（土）に変更することを発表した。今回の発表によると、来月7日に組まれていた『FC町田ゼルビアVS川崎フロンターレ』の試合は、FC町田ゼルビアがAFCチャンピオンズリーグエリート2025−26のラウンド16に進出したのに伴い、来月28日に変更することとなった