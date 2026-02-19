◆米女子プロゴルフツアーホンダＬＰＧＡ第１日（１９日、タイ・サイアムＣＣ＝６６４９ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が８バーディー、１ボギーの７アンダー６５をマークし、シャネティー・ワナセン（タイ）と並びトップで初日を終えた。今季開幕戦のヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズに続く２試合連続の首位発進。山下美夢有（花王）が６８で１６位につけ