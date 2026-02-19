陸上男子短距離のサニブラウン・ハキーム（26＝東レ）が2月19日、フロリダ州立大で指導するマット・ケーン氏にコーチを変更したことを明らかにした。ケーン氏は、2022年の世界選手権男子110メートル障害銀メダリストのトレー・カニンガム（米国）を育てた実績がある。すでに指導を受けており、20日に拠点の米国に戻り、練習を再開する。世界大会がない2026年を「変化の年」と位置づけるサニブラウンは「さらなる高みに行くた