ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、スキーのノルディック複合の団体スプリントが行われる。日本勢は今季限りでの引退を表明している渡部暁斗（北野建設）と、ジャンプが好調の山本涼太（長野日野自動車）が出場する。渡部と山本は前回北京大会のこの種目で銅メダルを獲得している。ノルディック複合はこの種目が最後。渡部の有終メダルなるか。（デジタル編集部）団体スプリントは、前回までの五輪は１チーム４人だった