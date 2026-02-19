アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督が、18日のクラブ・ブルッヘ戦を振り返った。同日、スペイン紙『アス』が伝えている。コパ・デル・レイでタイトル獲得に前進したかと思えば、ラ・リーガでは失態続きで優勝争いから脱落と、浮き沈みの激しいアトレティコ・マドリードは、18日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・プレーオフ1stレグでクラブ・ブルッヘと対戦。試合は、FWフリア