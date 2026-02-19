【あす20日（金）全国天気】○ポイント・冬型解消・北風は収まる・雨や雪は北日本の一部あす20日（金）は、発達した低気圧が東へ遠ざかり、西高東低の冬型は崩れるでしょう。このため、19日強く吹いた北風は、おおむね収まる見込みです。全国的に晴れ間の広がる所が多いものの、東北の日本海側では、午後から雨や雪の降る所があるでしょう。また南海上に発生する2つの小さな低気圧の影響で、関東以西の太平洋側でも、雲が広がりや