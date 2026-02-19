【なんでこんなに楽しいんやろ】２月17日（現地時間）のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）。坂本花織（シスメックス）はスタートの構えに入った時、いつもより柔らかな表情だった。そして気持ちよく滑り出すと、笑顔が湧き上がるように演技していた。「ダブルアクセル前のフライングキャメルスピンが終わったあたりから、今までには感じたことない不思議なリラックスモードになってきた。『