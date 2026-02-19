２月17日、ミラノ（現地時間）。ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）は百花繚乱の煌（きら）めきを放った。中立選手として出場するロシア国籍のアデリア・ペトロシアンがあえて構成を抑えた完璧な演技で暫定トップに立つ。フリーでは４回転やトリプルアクセルで勝負をかけてきそうで不気味な気配をただよわせていたが、日本の新星・中井亜美（TOKIOインカラミ）がはつらつとした演技で会