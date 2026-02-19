時代劇専門チャンネルのオリジナル時代劇シリーズ最新第9作『三屋清左衛門残日録永遠(とわ)の絆』(時代劇専門チャンネル：3月7日19:00〜ほか)の舞台挨拶が19日、都内で行われ、北大路欣也、佐藤流司、山谷花純、山下智彦監督が登壇した。(左から)北大路欣也、山下智彦監督『三屋清左衛門残日録』シリーズは藤沢周平の傑作小説を原作に、北大路演じる前藩主用人の職を退き隠居した三屋清左衛門の第二の人生を、身の回りに起こる様