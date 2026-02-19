「チキンとトマトのカルツォーネ」620円（単品）販売店舗：パン・ギャラクティック・ピザポート（トゥモローランド）最初にご紹介するのはトゥモローランドの「パン・ギャラクティック・ピザポート」。銀河のピザ愛好家たちに評判のお店の、記念すべき太陽系第1号店！ 2階席からは店主の宇宙人トニー・ソラローニが近未来的なシステムでピザを焼く様子を見ることができ、アトラクションのような雰囲気が楽しめるお店です。「カルツ