アヲハタは、トースト用スプレッド「ヴェルデ トーストスプレッド」から新味「塩バター」(100g、税込322円)を発売する。これによりシリーズラインアップは全7品となる。既存の「シュガーバター」は食感を改良し、シリーズ全品でパッケージを刷新した。ワンメッセージ「ぬって、焼いて、サクッ!」を前面に打ち出し、手軽にベーカリーの味わいを再現できる点を訴求する。26年度の売上目標は、25年比で1･5倍に設定した。【すべての画