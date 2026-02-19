12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡【1位】射手座総合運：★★★★★運気があなたに味方してくれる日。「ハードルが高いな」「成功したら奇跡！」と思うようなことにチャレンジするには最適です。考え過ぎずに、まずは動いてみて。以前失敗していることなら、1つ工夫をプラスすると〇。恋愛運幸運の強風が吹いてきそうな恋愛運です。以前にう