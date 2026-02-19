読者の意識調査から見えた、2026年の恋愛のリアル。読者の恋愛に対するリアルをアンケートで徹底調査しました。※本アンケートは10〜50代の女性、合計280人が回答。2025年12月〜2026年1月にインターネット上で実施。惹かれる気持ちの伝え方最初の告白はあった？ 交際中の相手への良いところ、直してほしいところの伝え方はどうしているのかなど、具体的に聞きました。Q. 付き合う前に、どちらからか「告白」はありましたか？YES…8