高松市／大西秀人 市長 高松市が新年度の当初予算案を発表しました。物価高などの影響もあり、予算案の額は過去最大です。 高松市の新年度の一般会計当初予算案は総額約1928億円です。2025年度を84億円上回り過去最大です。 重要施策の一つ、物価高対策は29億6000万円。児童手当が支給されている子どもを除く約35万人に1人5000円を給付する費用などが盛り込まれています。 （荻津尚輝リポート）「工事が