西鉄柳川駅の駅前に、ホテル機能を備えた施設が建設されます。地域のにぎわい創出と鉄道利用者の増加が期待されています。 西鉄がことし4月に建設を開始する「にぎわい交流施設」は、福岡県や柳川市と3者共同で行う整備事業の一環で、西鉄柳川駅西口前に建設される2階建ての“長屋風”施設です。1階には地域住民や駅の利用者をターゲットにした店舗や飲食店、観光案内所などが入り、2階は20室程度を備えたホテルとなる予