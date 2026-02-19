江戸時代後期、19日朝、上伊那郡宮田村で国の登録有形文化財に指定されている住宅を焼く火事がありました。けが人はいませんでしたが、焼けたのは築およそ250年の貴重な建物でした。19日午前8時半すぎ、宮田村の旧伊那街道沿いにある原茂さんが所有する「恵比寿屋原家住宅主屋」で「屋根や窓から火が出ている」と近所の人から消防に通報がありました。近所の人は「2階の座敷みたいなところから火が出ていた」火はおよそ2時間後に消