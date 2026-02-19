スターバックスが19日、公式サイトを更新。2月19日に発売した「桜 咲くよ ラテ」について、発売当初「ノンカフェイン」と表記していたが、微量のカフェインが含まれることが判明したと説明。誤表記を謝罪した。【写真】桜満開！見た目からも春の訪れを感じられる『桜 咲くよ ラテ』発表で「『ノンカフェイン』表記の訂正に関するお知らせ」とし、「全国のスターバックスの店舗で、2月18日に発売いたしました『桜 咲くよ ラテ』