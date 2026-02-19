小矢部市は新年度、屋内で子どもが遊べる施設の整備に向けて、基本構想や基本設計の策定に入る方針です。小矢部市は、新年度予算案に屋内型こども遊戯施設の整備に向けた基本構想や基本設計の策定費として、555万円を盛り込みました。猛暑や突然の豪雨など、天候が極端に変わりつつある中でも安心して子どもが遊べる施設を求める子育て世代のニーズに応えるため、仕様や規模などを調査するということです。このほか、工事が